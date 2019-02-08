Полиция начала расследование по заявлению Зеленского о слежке за ним

Команда руководителя студии "Квартал-95" зафиксировала на фото и видео несколько автомобилей с тонированными окнами, которые постоянно следят за передвижением Зеленского.

Полиция начала расследование по заявлению шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского о слежке за ним.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Национальная полиция Украины по заявлению кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины «Нарушение неприкосновенности частной жизни»», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 7 февраля Зеленский обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в Одессе на фестивале «Лига смеха» с 30 января по 4 февраля 2019 года.

Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по этому факту и начала досудебное расследование.

Как сообщила в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" ведущая Наталья Мосейчук, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, полиция уже установила, что за Зеленским следили сотрудники Службы безопасности Украины. По ее словам, чиновник рассказал об этом уже после своего выступления на ток-шоу. Он отметил, что полиция будет разбираться, для чего СБУ следила за Зеленским.

Напомним, команда руководителя студии "Квартал-95" зафиксировала на фото и видео несколько автомобилей с тонированными окнами, которые постоянно следят за передвижением кандидата в президенты Владимира Зеленского. Это началось в Одессе, а продолжалось в других городах.

В СБУ причастность к слежке за кандидатом Зеленским и другими отрицают, но обещают внимательно изучить все обстоятельства, которые могут указывать на правонарушения в отношении кандидатов, если те обратятся с соответствующим заявлением.