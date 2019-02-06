Во Львовской области на взятке задержаны два должностных лиц Госрыбхоза

Злоумышленники требовали у предпринимателя 28 тыс. грн за содействие в согласовании документов.

Во Львовской области правоохранители задержали при получении взятки двух должностных лиц областного управления рыбного хозяйства, которые требовали у предпринимателя 28 тыс. грн за содействие в согласовании документов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, работники управления защиты экономики области совместно с прокуратурой Львовской области 4 февраля разоблачили схему незаконного обогащения, организованную руководством управления Государственного агентства рыбного хозяйства во Львовской области.

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«Должностные лица требовали у субъекта хозяйствования неправомерную выгоду за содействие в согласовании разработанного научно-биологического обоснования и режима деятельности специального товарно-рыбного хозяйства на водоеме площадью более 150 га, расположенного в одном из районов Львовской области. После получения вознаграждения в 28 тыс. грн разоблачен начальник управления и начальник одного из отделов», - отмечается в сообщении.

Чиновники задержаны (в порядке ст. 208 УПК Украины), 5 февраля им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, должностные лица требовали у предпринимателя деньги за согласование от имени учреждения режима рыбохозяйственной эксплуатации одного из водоемов в Яворовском районе. Кроме этого, обещали помочь в согласовании этого режима в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ задержали на Волыни контрабандиста, который предложил 26 тысяч евро взятки сотруднику регионального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. За указанную сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне 160 коробов сигарет стоимостью почти 2 млн грн.