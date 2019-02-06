В Донецке из-за недовольства местных жителей запустили слухи об отмене "комендантского часа" – ИС

В захваченных районах Донбасса оккупационная администрация ввела «комендантский час».

В Донецке среди местного населения распространяются слухи о скорой отмене «комендантского часа» и замене его неким «усиленным патрулированием».

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По данным группы «Информационное сопротивление», указанные слухи распространяют представители оккупационной администрации Донецка для снижения давно назревшего у местного населения раздражения от «комендантского часа».

Отметим, в захваченных районах Донбасса оккупационная администрация ввела «комендантский час» – запрет на появление в публичных местах с 23:00 до 5:00. Выявленных на улицах в это время людей задерживают, арестовывают и отправляют на принудительные работы.