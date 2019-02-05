Состояние здоровья активиста Бекирова сверхкритическое, Россия скрывает информацию – омбудсмен

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритичное, но российская сторона заявляет о его удовлетворительном состоянии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова убеждена, что Российская Федерация скрывает информацию об истинном состоянии здоровья арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook.

"Состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритичное. Об этом сообщила его дочь Элеонора", - заявила Денисова.

В то же время советник президента РФ, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заверил ее, что состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное.

"По словам адвоката, в справке, которую он получил, написано, что среди имеющихся заболеваний отсутствуют такие, которые относятся к списку тяжелых и делают невозможным содержание под стражей", - добавила омбудсмен.

Вместе с тем, как заявила Денисова, ей известно, что Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО.

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"Поэтому я еще раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять", - подчеркнула она.

Украинский омбудсмен убеждена, что "РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека".

"В последнем своем обращении я выражала просьбу принять безотлагательные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении. И отметила, что содержание Эдема Бекирова в СИЗО может привести к фатальным последствиям", - заявила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Активиста обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинскую помощь. Также у Бекирова ампутировали ногу.

На следующий день после задержания так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

15 января Денисова сообщала, что Бекирова вывозили в Симферопольскую больницу на медобследование. 18 января стало известно, что Бекирова вернули в СИЗО, хотя его обследование должно было длиться две недели.

23 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что состояние Бекирова резко ухудшилось.