Состояние здоровья активиста Бекирова сверхкритическое, Россия скрывает информацию – омбудсмен
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова убеждена, что Российская Федерация скрывает информацию об истинном состоянии здоровья арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook.
"Состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритичное. Об этом сообщила его дочь Элеонора", - заявила Денисова.
В то же время советник президента РФ, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заверил ее, что состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное.
"По словам адвоката, в справке, которую он получил, написано, что среди имеющихся заболеваний отсутствуют такие, которые относятся к списку тяжелых и делают невозможным содержание под стражей", - добавила омбудсмен.
Вместе с тем, как заявила Денисова, ей известно, что Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО.
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"Поэтому я еще раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять", - подчеркнула она.
Украинский омбудсмен убеждена, что "РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека".
"В последнем своем обращении я выражала просьбу принять безотлагательные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении. И отметила, что содержание Эдема Бекирова в СИЗО может привести к фатальным последствиям", - заявила Денисова.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.
Активиста обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинскую помощь. Также у Бекирова ампутировали ногу.
На следующий день после задержания так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.
15 января Денисова сообщала, что Бекирова вывозили в Симферопольскую больницу на медобследование. 18 января стало известно, что Бекирова вернули в СИЗО, хотя его обследование должно было длиться две недели.
23 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что состояние Бекирова резко ухудшилось.