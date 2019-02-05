Раде предлагают повысить штрафы для водителей, которые отказываются возить ветеранов бесплатно

Ветераны боевых действий постоянно сталкиваются с бытовым хамством и несоблюдением законодательства.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который касается увеличения штрафов за безосновательный отказ водителей от предусмотренной законом льготной перевозки ветеранов.

Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

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«Сегодня в Раде зарегистрирован законопроект, разработанный совместно с народными депутатами - Третьяковым О.Ю., Бурбаком Н.Ю., Загорием Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Рыбчинским Е. Ю., Кожемякиным А.А., который касается увеличения штрафов за безосновательный отказ водителей от предусмотренной законом льготной перевозки ветеранов», - отметила министр.

По ее словам, речь идет о болезненной теме, с которой время от времени сталкиваются льготники в разных регионах Украины. Ветераны боевых действий сталкиваются с бытовым хамством и несоблюдением законодательства.

«Сейчас за такое правонарушение установлен штраф в размере 136 гривень. Мы предложили увеличить его. После консультаций и обсуждения он поднят до уровня 2550 гривень, то есть почти в 20 раз, хотя как по мне, можно было и выше поднять планку за неуважение Закона», - отметила Фриз.