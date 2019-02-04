"Мать героиня": в Днепре женщина родила четырнадцатого ребенка

В семье Ольги и Руслана Майгун семь мальчиков и семь девочек.

В Днепре женщина родила четырнадцатого ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Родильное отделение перинатального центра 9-й больницы Днепра.

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"Они поженились, когда им было 19 и 21. А сегодня Ольга готовится на выписку из нашего роддома с новорожденной Вирсавией, которая в семье 14 ребенок», - говорится в сообщении.

Сейчас в их семье 7 мальчиков (Степан, Тимофей, Сеня, Павел, Елисей, Руслан, Самуил) и 7 девочек (Евгения, Лия, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вирсавия).

Также сообщается, что многодетная мама - Ольга Майгун с 2010 года имеет почетное звание "Мать – героиня", а глава семьи – мастер на все руки, кроме всей домашней мужской работы обучил мальчиков работать на станках.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2018 года многодетная мать из Ривненской области родила восемнадцатого ребенка.