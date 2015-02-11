Волонтеры обвиняют уманскую милицию в "крышевании" преступников, которые их ограбили

Об этом сообщил волонтер Роман Синицын.

"09.02.15 в 01.15 на АЗС WOG по адресу Ленинградское шоссе 1б г.Умань из автомобиля LR Discovery на парковке с переднего сиденья была украдена женская сумочка", - написал он.

По словам волонтера, в украденной сумке помимо телефонов, документов и кошелька был конверт с деньгами в грн и долларах США (50000 грн и 1500$) и 3-4 тыс грн. в кошельке. Деньги в конвертах были предназначены для приобретения очередного автомобиля координатором проекта Колеса Народного Тыла, в этот раз для 5 батальона 24 бригады (взвода, который удерживал 29-й блокпост).

Волонтеры обвиняют местных милиционеров в сотрудничестве с преступниками и нежелании раскрывать дело.

Читайте такжеВолонтеры срочно собирают деньги на очки ночного видения для бойцов АТО"По словам местных жителей, это типичная и давно отработанная схема грабежа которая "крышуется" самой милицией, в лице начальника райотдела и других "правоохранителей", - пишет Синицын.

"Пытались давить через местных волонтеров, сбу, "блатных". Основной посыл от ментов в ответ - нам параллельно для чего предназначались деньги, документы вернули - радуйтесь, "дела так не решаются", "это не мы - это залетные", - описал волонтер реакцию правоохранителей.

Справка. Народный тыл - авторитетная организация, занимающаяся обеспечением передовой теплыми вещами, тактической/боевой и общей медициной, бронированными машинами, оптикой, беспилотной авиацией, питанием и прочим.

По данным волонтерки организации Анастасии Давыдовой, Народный тыл за 5 месяцев передал украинским военным 41 автомобиль.