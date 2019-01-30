Уничтожает море: стало известно об очередной проблеме Крымского моста

Крымский мост также угрожает судоходству и в Керченском проливе.

Керченский подходной канал стремительно мельчает, что может нести угрозу для судоходства канала.

Об этом свидетельствуют данные о фактических глубинах акватории порта Керчь, поступаемые из капитании, сообщает Керчь.ФМ.

Судя по публикуемым сведениям, Керченский подходной канал осенью 2015 года позволял проводить в Торговый порт суда с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4.9 метров. Причем этот процесс резко активизировавшись после начала стройки Крымского моста.

В указанном выше промежутке времени капитанией порта несколько раз корректировались проходные осадки судов, причем только в сторону уменьшения. По мнению специалиста, проработавшего в портах Керчи почти два десятка лет, заиливание канала - естественный процесс.

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В "нулевых" годах очистка канала была очень редким и дорогостоящим мероприятием. Ситуация компенсировалась медленным заиливанием. После начала постройки Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.

"В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили", - объяснил эксперт.

Также он подчеркнул, что уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов.

Как сообщал УНИАН, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.