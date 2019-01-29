В Украину пришла мода на лысых животных (видео)

Лысые животные не вызывают аллергии.

Украинцы все чаще заводят себе лысых котов, собак и даже грызунов.

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Владельцы животных говорят, что достаточно один раз прикоснуться и можно по уши влюбиться, говорится в сюжете ТСН.

"Тактильные ощущения - их ни с чем не сравнить", - говорят владельцы таких животных.

За температурой в помещениях, где находятся "голые" животные, нужно постоянно следить.

Согласно данным соцопроса, проведенного в октябре 2018 года, только половина украинцев имеет дома собаку.