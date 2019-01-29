В Украину пришла мода на лысых животных (видео)
10:43, 29 января 2019Общество
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Лысые животные не вызывают аллергии.
Голые против пушистых: в Украину пришла мода на лысых животных
Украинцы все чаще заводят себе лысых котов, собак и даже грызунов.
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Владельцы животных говорят, что достаточно один раз прикоснуться и можно по уши влюбиться, говорится в сюжете ТСН.
"Тактильные ощущения - их ни с чем не сравнить", - говорят владельцы таких животных.
За температурой в помещениях, где находятся "голые" животные, нужно постоянно следить.
Согласно данным соцопроса, проведенного в октябре 2018 года, только половина украинцев имеет дома собаку.
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