Украинцы стали реже держать дома кошек и собак (видео)

По статистике, кошек чаще всего заводят женщины, а собак – мужчины.

Согласно данным соцопроса, проведенного в октябре, только половина украинцев имеет дома четырелапого друга.

Однако, животных чаще стали выбрасывать на улицу, говорится в сюжете ТСН.

В приюте для животных в Вишневом под Киевом волонтеры объясняют, что спрятались подальше, потому что им и так постоянно подбрасывают животных. "Чаще коробки с котятами, чем со щенками, но котят пристроить легче, чем щенков. Котов оборот больше, а собаки мертвым грузом стоят", - говорит заведующая приюта Екатерина Жуковская.

В приюте 130 котов и 130 собачек, с каждым годом в таких местах спасения животных все больше породистых особей. "Люди не совсем верно оценивают собственные силы", - объясняет волонтер Елена Купленская.

Социологическое исследование, которое провела компания Research & Branding Group подтверждает, что за 5 лет аж на 11% сократилось число любимцев в домах украинцев. По статистике, кошек чаще всего заводят женщины, а собак – мужчины. И кота, и собаку одновременно держат чаще всего в селах, значительно меньше в городках и уж совсем нечасто в больших городах. Не имеют ни собаки, ни кота 48% украинцев.

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Ветеринар Сергей Сахнюк убежден, что более ответственными являются владельцы котов. "Если этот котик не так чихнул, поел на пять минут позже, чем обычно, поспал на десять минут дольше – сразу бегут к нам, потому что с ним, видимо, что-то не так", - рассказывает врач. Владельцы же собак к здоровью подопечных относятся спокойнее.

Психолог Екатерина Балинская советует, чтобы животное не болело и не оказалась на улице, перед тем, как его заводить, сначала разобраться в себе.

"Люди, у которых уровень ответственности немножечко больше, то советую заводить собачку, или если хочется воспитать в себе такие черты характера. Или если вы немного ленивы, расслаблены, вам не очень хочется с утра куда-то тащиться в любую погоду, то тогда все же котик", - советует эксперт.

Также среди ценных замечаний: обращайте внимание на породу и темперамент животного, будьте готовы к затруднениям и большой любви: "Собака больше, как ребенок, а котик, как ваш старенький, немножко капризный родственник".

Чтобы все-таки не говорили психологи, животные часто выбирают нас сами. Вот, кажется тебе всю жизнь, что ты больше всего любишь собак – а потом появляется какой-то рыжий полосатый кот, и влюбляет в себя до беспамятства.