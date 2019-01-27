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В сети появились свежие фото опустошенной от оккупации Горловки

13:01, 27 января 2019
Общество
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Обнародованы новые фото оккупированной Горловки / фото Nova Gorlivka, Facebook

На снимках, появившихся сегодня, 27 января на странице сообщества Nova Gorlivka в Facebook, видно опустошенные улицы захваченного боевиками города.

фото Nova Gorlivka, Facebook

Как говорится в сообщении, фотографии сделаны в районе остановки «Универсам», что находится в центре города.

Как сообщал УНИАН, ранее в МинВОТ проинформировали, что оккупационные администрации Российской Федерации на Донбассе пытаются скрыть риски, связанные с химическими веществами "Концерна "Стирол", который находится в Горловке.

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Теги: #оккупация#Горловка#фото