В сети появились свежие фото опустошенной от оккупации Горловки
13:01, 27 января 2019Общество
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Фотографии сделаны в районе остановки «Универсам».
Обнародованы новые фото оккупированной Горловки / фото Nova Gorlivka, Facebook
В сети обнародованы свежие фотографии оккупированной Горловки.
На снимках, появившихся сегодня, 27 января на странице сообщества Nova Gorlivka в Facebook, видно опустошенные улицы захваченного боевиками города.
фото Nova Gorlivka, Facebook
Как говорится в сообщении, фотографии сделаны в районе остановки «Универсам», что находится в центре города.
Как сообщал УНИАН, ранее в МинВОТ проинформировали, что оккупационные администрации Российской Федерации на Донбассе пытаются скрыть риски, связанные с химическими веществами "Концерна "Стирол", который находится в Горловке.
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