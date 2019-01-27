В сети появились свежие фото опустошенной от оккупации Горловки

Фотографии сделаны в районе остановки «Универсам».

В сети обнародованы свежие фотографии оккупированной Горловки.

На снимках, появившихся сегодня, 27 января на странице сообщества Nova Gorlivka в Facebook, видно опустошенные улицы захваченного боевиками города.

Как говорится в сообщении, фотографии сделаны в районе остановки «Универсам», что находится в центре города.

Как сообщал УНИАН, ранее в МинВОТ проинформировали, что оккупационные администрации Российской Федерации на Донбассе пытаются скрыть риски, связанные с химическими веществами "Концерна "Стирол", который находится в Горловке.