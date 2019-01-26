Украинцев нет среди пострадавших в результате смерча в Анталии

В МИД сообщили, что местный аэропорт в Анталии работает с перебоями.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинцев нет среди пострадавших лиц в результате смерча в турецкой курортной провинции Анталья.

Читайте такжеНа турецкий курорт обрушились множественные торнадо: поврежден аэропорт, есть пострадавшие (фото, видео)

Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в микроблоге Twitter.

"Смерч в Турции: по информации экстренных служб, граждан Украины нет среди пострадавших в Анталии. Местный аэропорт работает с перебоями", - заявил Кирилич.

Также он сообщил, что в случае необходимости украинцы могут обратиться к консулам по номерам в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Как сообщал УНИАН, второе за три дня торнадо сегодня, 26 января, накрыло южную турецкую провинцию Анталию: ветер переворачивал автобусы, повреждены самолеты, а также бортовые трапы в международном аэропорту.

Первый мощный шторм произошел вечером 23 января в районах Аланья, Кемер и Финике в Анталии, в результате стихии были повреждены здания, транспортные средства, пострадали сельскохозяйственные угодья.

Власти сообщили о 12 раненых.