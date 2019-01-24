Страсбургский суд 86 раз за год признал нарушение Украиной конвенции по правам человека

В 5 делах, дошедших до финального решения, нарушений со стороны Украины не было найдено.

В течение 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 86 решений, в которых признается нарушение Украиной по крайней мере одной статьи Европейской конвенции по правам человека.

Об этом сообщил председатель Суда Гвидо Раймонди на пресс-конференции в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

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По этому показателю Украина заняла третье место среди государств-членов Совета Европы. Чаще всего признавались нарушения со стороны России (238 решений суда) и Турции (140 решений). Стоит отметить, что часть этих решений касались одновременно нескольких подобных жалоб.

Среди юридически признанных нарушений со стороны Украины чаще всего речь шла о нарушении "права на свободу и безопасность" (45 решений). Это касается, в частности, незаконных задержаний граждан. На втором месте (41 решения) - неоправданно долгое судебное производство. На третьем месте (37 решений) среди нарушений, по которым были вынесены решения в 2018 году - невозможность получить эффективную правовую защиту в национальных судах. В части решений ЕСПЧ констатировал нарушение сразу нескольких статей Конвенции.

В 5 делах, дошедших до финального решения, нарушений со стороны Украины не было найдено.

Стоит отметить, что из-за длительности рассмотрения в ЕСПЧ сейчас преимущественно выносятся решения о нарушениях, имевших место еще до Революции достоинства.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в первую тройку по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ. Всего в суде зарегистрировано 7267 жалоб против Украины. Это означает, что жалобы, связанные с российской агрессией, составляют около 60% всего массива "украинских" дел.