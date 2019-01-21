В Минобразования отреагировали на жестокое избиение учителя физкультуры в киевском лицее

В ведомстве просят главу МВД Авакова взять ситуацию под личный контроль.

Минобразования и его руководитель Лилия Гриневич осудили "беспрецедентное проявление насилия", которое произошло в киевском лицее №157, где один из родителей избил учителя физкультуры.

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Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки. В связи с этим ведомство обратилось к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль.

По словам в.и.о. министра образования и науки Павла Хобзея, этой ситуации нет оправдания, и нападавший должен понести справедливое наказание. Он добавил, что пострадавший учитель в больнице – ему нанесены серьезные повреждения. Однако поскольку это произошло на глазах у детей, они также подверглись тяжелой психологической травме.

"Поэтому мы призываем педагогический коллектив, психологов и родительскую общественность лицея объединиться, вместе позаботиться о детях и обсудить, как избежать подобных ситуаций в будущем", – отметил Хобзей.

В письме, с которым Минобразования обратилось к Министру внутренних дел, говорится о том, что безопасность всех участников учебного процесса – учителей, родителей и школьников – является обязательной предпосылкой успешного получения образования.

"Школа - один из основных фундаментов нашего государства, поэтому ни при каких обстоятельствах мы не можем допустить, чтобы на ее территории, с учителями, которые являются сердцем школьного образования, на глазах у детей, которым мы должны передать ценности взаимоуважения и цивилизованного общежития, оказывалось насилие и издевательства", - отмечается в письме.

Кроме того, МОН подчеркивает, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".

Как сообщал УНИАН, в Оболонском районе столицы отец одного из школьников избил учителя физкультуры. Произошло все среди бела дня на школьном дворе. Впоследствии подозреваемый, которого начали разыскивать правоохранители, сам пришел в полицию вместе со своим адвокатом. Учитель физкультуры Игорь Матвиенко продолжает лечение в медучреждении.