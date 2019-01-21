Сегодня отмечается Международный день объятий: в чем польза обнимашек и лучшие поздравления

Не забудьте поздравить близких, любимых и друзей с Международным днем объятий.

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day).

С объятий начинается жизнь человека – ведь первое, что делает мать после появления своего чада на свет – обнимает его и прикладывает к груди. Объятия сопровождают нас в течение всего жизненного пути – обнимаются влюблённые, супруги, друзья, родственники. Обнимаются, приветствуя друг друга, выражая свои чувства. Объятия – символ близости и любви. Поэтому посвящённый объятиям праздник нашел буквально всенародную поддержку и в мире, и в нашей стране.

Международный день объятий: история

Этот добрый праздник был основан в 1986 году в США, а затем быстро распространился на все регионы мира. Говорят, что придумали этот праздник студенты. И согласно этому празднику, обнять по-дружески в этот день можно даже незнакомого человека.

Важно также отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов 20 века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.

В Японии день объятий неофициально отмечается 9 августа. Дата праздника, девятый день восьмого месяца, была выбрана из-за каламбура: два слога в англицизме ハグ (хагу), которым обозначают объятие, могут также означать числа. Слог «ха» в переводе с японского означает «восемь», а «ку» — «девять».

По своеобразному «поверью», во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и «научные» обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.

Традиции в День объятий 2019

Поскольку официального статуса у Международного дня объятий по сей день нет, его следует назвать скорее масштабным флешмобом. Поэтому ожидать проведения каких-то формальных мероприятий в этот день не стоит. Зато на улицах и особенно в учебных заведениях 21 января можно заметить великое множество обнимающихся людей. Одной из укоренившихся традиций праздника выступает правило – обниматься можно с совершенно незнакомыми людьми, лишь бы у них было ответное желание это сделать.

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День объятий – важный праздник. Он подчеркивает важность заботы, внимания, поддержки, укрепляет взаимоотношение людей. Отмечать его можно в тихом домашнем кругу, на шумной вечеринке, просто гуляя по городу. Главное – обнять как можно больше людей!

В последние годы активные участники празднований готовятся к нему заранее, договариваются о встречах в определённое время в конкретном месте. И порой собирается значительное количество поклонников этого праздника – бывает, что оно достигает и нескольких тысяч людей. Большинство активно участвующих во встрече любят День объятий еще и потому, что его встреча не требует финансовых расходов, разве что на накрытие праздничного стола.

День объятий 2019: польза обнимашек

Обнимашки любят все - и дети, и взрослые, и даже животные. Это не только очень добрый, но весьма полезный для здоровья праздник. Ведь, как установили врачи, объятия (причем не только с человеком, но также с животными или просто игрушкой):

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нормализуют артериальное давление, так как от прикосновений активизируются тельца Пачини (так называют рецепторы давления), которые посылают сигнал блуждающему нерву;

улучшают самочувствие благодаря выработке окситоцина;

предупреждают сердечные заболевания, так как прикосновение к другому человеку снижает стресс;

помогают в борьбе с фобиями;

влияют на интеллект: чтобы ребенок вырос умным, обнимать его нужно не менее 7 раз в день.

Даже взрослому человеку необходимо минимум 4 объятия в день, причем чем он старше – тем больше обнимашек ему предписано для нормализации душевного и физического самочувствия.

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность. Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних теплых чувствах.

День объятий 2019: поздравления

В день объятий пожелаю

Обниматься каждый день.

Это действие простое

Может вылечить мигрень.

«Обнимашки» пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.

Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.

***

Желаю чаще обниматься,

Дарить любовь и целоваться,

Пусть половинка, друг, приятель

Сегодня ближе станут. С Днем объятий!

***

Поздравляю с Днем объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, желаю всем сердцем любить, желаю никогда не прятать своих чувств и эмоций, желаю нежных объятий и искренних улыбок.

***

Поздравляю всех с днем объятий! Излучайте радость, дарите позитив и улыбки. Обнимайтесь почаще и заряжайте всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашиваю серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.

***

С Днем объятий поздравляю!

Срочно близких обними.

В этот праздник я желаю

Счастья, радости, любви!

Пусть объятия простые

Дарят веру в доброту,

Настроенья озорные

И реальную мечту!

21 января отмечается Международный день объятий: видео