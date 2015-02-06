Экс-мэр Николаева Бердников получил 8 лет за присвоение $2,5 млн инвестиций

Также по решению суда у бывшего чиновника конфискована половина имущества, а сам он лишен права занимать руководящие должности сроком на 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Такое решение принято по апелляции прокурора прокуратуры Центрального района Николаева на приговор от 2 июля 2013 года. Приговором Центрального районного суда Николаева экс-мэр города признан виновным в хищении иностранных инвестиций в особо крупных размерах. Ему назначено "наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Кроме этого, его обязали возместить присвоенные средства и компенсировать потерпевшей стороне 2 млн грн материального и морального ущерба", - сообщает ведомство.

В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура района в 2013 году подала апелляционную жалобу, которая удовлетворена частично.

Не согласившись с таким решением, прокурор обратился с кассационной жалобой в Высший специализированный суд.

По кассационной жалобе прокуратуры Высшим специализированным судом Украины постановление апелляционного суда Николаевской области в отношении экс-мэра отменено, а дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, которым удовлетворена апелляция прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году гражданин Южной Кореи инвестировал в развитие сельского хозяйства Николаевской области более $2,5 млн, которые мошенническим путем были присвоены бывшим мэром Николаева Александром Бердниковым.