Семьям политзаключенных и военнопленных выплачено более 17 миллионов гривень - МинВОТ

Выплачивать средства правительство начало в ноябре 2018 года.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц информирует, что по состоянию на 31 декабря 2018 года членам семей политических заключенных и военнопленных выплачено более 17 млн грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции "Результаты деятельности МВОТ в 2018 году" сказал начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы, Игорь Гриб.

"По состоянию на 31 декабря 2018 года Министерством осуществлены выплаты семьям политзаключенных и военнопленных на общую сумму 17,2 млн грн", - заявил Гриб.

Он напомнил, что с целью урегулирования вопроса о социальной защите политических пленников Кабинет министров в апреле 2018 года принял постановление об осуществлении определенных мероприятий. Затем началась работа по согласованию всех нормативных актов для того, чтобы привести в действие указанное постановление.

Также Гриб объяснил, что выплаты членам семей политзаключенных начали осуществляться с ноября 2018 года, поскольку в постановление Кабмина вносились изменения.

В свою очередь, как напомнила начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества Ирина Калупаха, освобожденным из плена боевиков на Донбассе в декабре 2017 года и январе 2018 года 71-му украинскому заложнику было выплачено в прошлом году по 100 тыс. грн.