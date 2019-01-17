Злата, Матвей и Нунэ: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в прошлом году

Кроме традиционных имен, украинцы выбирают и необычные.

Министерство юстиции подготовило статистику самых популярных имен, которыми украинцы называли своих младенцев в 2018 году.

«В 2018 году мальчиков чаще всего называли Матвей, Дмитрий, Максим, Марк, Александр, Артем, Андрей, Иван, Владислав. Девочек – Злата, София, Ева, Кира, Яна, Мария, Виктория, Анастасия, Полина», – сообщила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская, сообщает "Радио свобода".

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Данные разнятся по регионам: на Львовщине очень распространены для девушек такие имена как София, Анна, а в Харьковской области Дарья, Злата. В рейтинге самых популярных имен столицы для мальчиков стали Богдан, Даниил, Денис, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Марк, Александр, Тимофей, Ярослав, а для девочек Арина, Анна, Валерия, Дарья, Ева, Злата, Мария, Милана, Полина, София, Соломия.

По словам чиновницы, кроме традиционных имен, украинцы выбирают и необычные. В частности, девочек называли также Принцесса, Нунэ, Авигея, Сумаййа, Аглая, Аиша, Аполлинария, Дельфина, Йохана-Клавдия, Мадона Лама, Филофтея, а мальчиков – Сонцемир, Мадяк, Космос, Арон Дионисий, Лучиан, Нектарий.

В позапрошлом году самыми популярными именами для детей в Украине были Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр.