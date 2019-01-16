Ассоциация «Укртютюн» призывает правительство активизировать борьбу с нелегальным оборотом сигарет

По результатам исследования TNS Украина, нелегальный оборот сигарет промышленного производства в Украине демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Его средневзвешенная доля за 2018 год составила 4% от объема рынка.

Это почти вдвое превышает показатель 2017 года (2,3 %) и почти в 4 раза – показатель 2016 года (1,1 %).

В прошлом году за нелегальный оборот сигарет бюджет недополучил более 2 млрд. грн. поступлений от уплаты акцизного сбора и других налогов и сборов.

Крупнейшими странами-поставщиками незаконно ввезенных на территорию Украины сигарет являются Беларусь, Молдова и Россия.

Вместе с тем, 61% нелегального рынка составляет продукция неустановленного происхождения. Это, в основном, сигареты, маркированные стикерами “For Duty Free Only” вместо акцизных марок – которые реализуются не в магазинах беспошлинной торговли.

Наиболее распространенными среди них являются Marvel, Compliment, Marble и Jin Ling.

Эти сигареты могут оказаться контрафактом украинского производства, маркированным под незаконно ввозимую иностранную продукцию. Они в больших объемах изымаются правоохранителями на внутреннем рынке, однако почти никогда – на границе, при попытке их незаконного ввоза в Украину.

23 августа 2017 года Правительством была принята Стратегия в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года, которая имела целью создать комплексный подход к решению проблемы. Тем не менее, она до сих пор де-факто не действует из-за отсутствия Плана мероприятий Стратегии.

- Стратегия является основополагающим документом, который предусматривает необходимость принятия Плана мероприятий по ее реализации. Однако, прошло почти полтора года со дня ее принятия, а проект Плана мероприятий до сих пор не внесен на рассмотрение Кабмина – заявила генеральный директор Ассоциации «Укртютюн» Валентина Хоменко.

По ее словам, украинские чиновники всех уровней декларируют намерения жестко противодействовать нелегальной торговли, однако первоочередные шаги затягиваются на годы.