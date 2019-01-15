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Сторожук: международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию

16:52, 15 января 2019
Общество
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Заместитель генпрокурора подчеркнул, что в течение 2018 года Международная следственная группа занималась подготовкой материалов в суд \ фото УНИАН

Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук. "В нашем расследовании мы выходим на решающую стадию. Но конкретные сроки передачи (дела в суд - ред.) зависят от наших голландских коллег", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будет завершено следствие по данному делу.

Сторожук объяснил, что такая длительная подготовка материалов для передачи в суд связана с беспрецедентным в мировой истории случаем.

"На практике это абсолютно беспрецедентный в мировой истории случай, до сих пор не было такого расследования и будущего формата суда, поэтому идет очень тщательная подготовка, которая, естественно, требует много времени ", - отметил он.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что в течение 2018 года Международная следственная группа занималась подготовкой для передачи материалов в суд Нидерландов, в том числе и на законодательном уровне, поскольку необходимо было принять ратификационный и имплементационный пакет законов, которые регламентируют некоторые процессуальные моменты, не урегулированные национальным законодательством.

Как сообщалось, ранее Сторожук информировал, что в деле сбития “Боинга” MH17 фигурируют 120 человек. Основной судебный процесс над подозреваемыми в сбитии самолета будет проходить в суде Нидерландов. Вместе с тем страны-участники Международной следственной группы в рамках своего уголовного производства также смогут обращаться с исками в свои национальные суды.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, которую в то время контролировали боевики "ДНР".

В Международную следственную группу (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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