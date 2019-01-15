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Адвокат: к украинским пленным морякам "приходили странные люди просто поговорить о семье"

11:19, 15 января 2019
Общество
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&quot;Суд&quot; проходит в закрытом режиме / фото twitter.com/OgonWatch

К части захваченных российскими оккупантами украинских военнопленных моряков во время праздников «приходили странные люди и предлагали просто поговорить о семье».

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Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в процессе заседания по делу военнопленных в Лефортовском райсуде Москвы, передает «Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод».

Адвокат утверждает, что в деле нет ни одной секретной бумажки, поэтому заседание должно быть открыто.

Также Новиков рассказал, что свидание в СИЗО до сих пор не получил ни один из моряков.

По его словам, судьи сейчас пытаются скоординироваться между собой и звонят в Мосгорсуд, чтобы сформулировать одинаковый ответ на ходатайства адвокатов о передаче дел в военный суд.

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Теги: #оккупанты#моряки