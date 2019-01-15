Адвокат: к украинским пленным морякам "приходили странные люди просто поговорить о семье"

По словам адвоката, свидание в СИЗО до сих пор не получил ни один из моряков.

К части захваченных российскими оккупантами украинских военнопленных моряков во время праздников «приходили странные люди и предлагали просто поговорить о семье».

Читайте также"Освободить украинских моряков": у здания московского суда проходит одиночный пикет (фото)

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в процессе заседания по делу военнопленных в Лефортовском райсуде Москвы, передает «Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод».

Адвокат утверждает, что в деле нет ни одной секретной бумажки, поэтому заседание должно быть открыто.

Также Новиков рассказал, что свидание в СИЗО до сих пор не получил ни один из моряков.

По его словам, судьи сейчас пытаются скоординироваться между собой и звонят в Мосгорсуд, чтобы сформулировать одинаковый ответ на ходатайства адвокатов о передаче дел в военный суд.

Снова вышел адвокат Новиков, говорит что судьи сейчас пытаются скоординироваться между собой и звонят в Мосгорсуд, чтобы сформулировать одинаковый ответ на ходатайства адвокатов о передаче дел в военный суд. — ОГОН (@OgonWatch) 15 січня 2019 р.

Также Новиков сообщил, что к части моряков во время праздников приходили странные люди и предлагали просто поговорить о семье.

Адвокат утверждает, что в деле нет ни одной секретной бумажки, поэтому заседание должно быть открыто. — ОГОН (@OgonWatch) 15 січня 2019 р.