Пограничники готовы к возможному введению биометрического визового режима с РФ

С начала 2018 года пограничники уже осуществляют биометрический контроль – снимают отпечатки пальцев у иностранцев, которые представляют 70 стран миграционного риска, куда входит и РФ.

Государственная пограничная служба Украины готова к возможному введению биометрического визового режима с Российской Федерацией.

Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о необходимости виз с РФ, передает «Обозреватель».

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"Госпогранслужба действует всегда в рамках компетенции и действующего законодательства. Если решение о введении визового режима будет принято, мы его будем выполнять, и для нас это не является чем-то сложным. Контроль Госпогранслужбы при наличии визы или другого документа, который ее заменяет, не является чем-то чрезвычайным", – подчеркнул он.

Слободян напомнил, что с начала 2018 года пограничники уже осуществляют биометрический контроль – снимают отпечатки пальцев у иностранцев, которые представляют 70 стран миграционного риска, куда входит и РФ.

"Сложность не в контроле на границе, а в организации предварительной регистрации и в сборе информации о тех граждан РФ, которые планируют ехать в Украину. Должна быть система консульских пунктов за пределами Украины или другой формат, каким образом эти граждане будут давать информацию для получения виз. Технически это сложный процесс", – добавил представитель Госпогранслужбы.