Российские медики не подтвердили диагноз рака у заключенного украинца Клыха

Омбудсмен получила информацию от своей российской коллеги Москальковой.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила информацию от своей российской коллеги Татьяны Москальковой, что диагноз рака у заключенного в РФ Станислава Клыха не подтвержден.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

«Она (Москалькова) рассказала о Станиславе Клыхе, по которому я ей на днях также направила обращение. По словам Москальковой, Уполномоченный по правам человека Челябинской области сообщила ей, что Станиславу сделали все необходимые анализы, и диагноз рака, который он подозревает у себя, не подтверждается», - отметила Денисова.

Она добавила, что будет обращаться к консулу для проверки этой информации.

Также украинский омбудсмен сообщила, что узнала, в каких условиях сейчас содержится крымский татарин, инвалид 1-й группы Эдем Бекиров, который имеет ряд заболеваний.

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«По словам российского омбудсмена, больной диабетом Эдем Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым. Татьяна Москалькова предоставила мне справку о том, что к нему в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители общественной наблюдательной комиссии Крыма. Они сообщили, что Эдем Бекиров содержится в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это необходимо", - написала Денисова.

По ее словам, передачи от родных, как сообщили в наблюдательном комиссии, он получает.

«По моей просьбе Татьяна Москалькова уже поговорила с "руководителем" Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму, и он пообещал, что в понедельник Эдема Бекирова отвезут в больницу для проведения необходимых медицинских исследований, а также предоставят всю необходимую медпомощь», - добавила Денисова.

Также она сообщила, что в понедельник, 14 января, в Москве будет встречаться с российской коллегой.

«Все другие вопросы мы уже обсудим непосредственно на встрече. Мы договорились с Татьяной Москалькова о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной», - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья, и есть подозрение на рак.

В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники.

Украинец содержится в колонии в Челябинской области.

Российские силовики задержали Бекирова 2 декабря 2018 года на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в управление ФСБ РФ в Симферополе. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

13 декабря так называемый «суд» в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.