Моряки, выжившие после крушения судна у берегов Турции, вернулись в Украину (видео)

Родные приехали встречать их в Одессу.

Украинские моряки, спасенные после кораблекрушения у берегов Турции, прилетели из Стамбула в Одессу.

Их в аэропорту встречали объятиями, поцелуями и слезами, говорится в сюжете ТСН.

Татьяна Будко работала на судне коком и была единственной женщиной в экипаже. "Боялись – это вообще не то слово. Вообще-то я верила, что я не могу так умереть, до последнего. Вертолет увидела – как-то отлегло", - признается она.

Матроса Олега Геращенко спасли первым. Он вспоминает громкий треск, с которым корабль разломился пополам, крики и сигнал тревоги. Выжили благодаря гидрокостюмам и быстрым действиям турецкой службы береговой охраны. "Если вдруг на 10-15 минут опоздали бы спасательные службы, я думаю, мы потеряли бы больше людей", - считает спасенный моряк.

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Встречает членов экипажа и мать Владимира Овдиенко, этот 21-летний моряк пропал без вести. "Он говорил, была пробоина. Такое впечатление, что он переломится пополам – так говорил. Судно старое, он говорил, старое, как корыто", - рассказывает Татьяна Подолян. "Был сильный шторм, волны были по четыре-пять метров. Для нашего судна это слишком много. Когда судно пошло на дно, все оказались в воде. Кто успел в шлюпку, кто успел в плот, кто просто в воде оказался", - рассказал спасенный моряк Евгений Яценко.

Страховая компания обещает выплатить морякам заработок за весь срок контракта и возместить убытки за потерянное имущество и документы. Турецкие правоохранители расследуют причины катастрофы и происхождение груза. По некоторым данным, судно под панамским флагом из российского порта Азов незаконно перевозило уголь с оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщалось, 7 января сухогруз "Волго-Балт-214" раскололся пополам во время шторма. Трое украинцев погибли, один пропал без вести. Семерых граждан Украины - членов экипажа сухогруза - спасли.