Луцк продлил школьные каникулы из-за гриппа

Решение о продлении зимних каникул также приняли в Чернигове и в Одессе.

Городской совет Луцка из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и корью в регионе рекомендовал школам продлить зимние каникулы в общеобразовательных учебных заведениях до 20 января.

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Луцкий горсовет.

Занятия также отменяются в восьми внешкольных заведениях областного центра: Дворце ученической молодежи, Центре научно-технической молодежи, Малой академии наук и других.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации относительно заболеваемости корью и ОРВИ, в соответствии с решением совета директоров от 11 января 2019 года, протокол № 1, рекомендуем решением педагогического совета продлить каникулярный период до 20 января 2019 года", - цитирует издание протокол заседания исполкома горсовета Луцка.

Как сообщал УНИАН, ранее зимние каникулы приняли решение продлить в Чернигове и в Одессе.