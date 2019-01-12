Луцк продлил школьные каникулы из-за гриппа
Городской совет Луцка из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и корью в регионе рекомендовал школам продлить зимние каникулы в общеобразовательных учебных заведениях до 20 января.
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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Луцкий горсовет.
Занятия также отменяются в восьми внешкольных заведениях областного центра: Дворце ученической молодежи, Центре научно-технической молодежи, Малой академии наук и других.
"В связи с обострением эпидемиологической ситуации относительно заболеваемости корью и ОРВИ, в соответствии с решением совета директоров от 11 января 2019 года, протокол № 1, рекомендуем решением педагогического совета продлить каникулярный период до 20 января 2019 года", - цитирует издание протокол заседания исполкома горсовета Луцка.
Как сообщал УНИАН, ранее зимние каникулы приняли решение продлить в Чернигове и в Одессе.