В Одессе из-за финансовых махинаций задержали одного из руководителей санатория СБУ

Установлено, что подполковник систематически присваивает деньги, которые платят за реабилитацию клиенты учреждения.

В Одессе задержан один из руководителей ведомственного санатория СБУ по подозрению в присвоении средств, которые клиенты платят за реабилитацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники управления внутренней безопасности СБ Украины совместно с региональным управлением спецслужбы под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины разоблачили в финансовых махинациях одного из руководителей ведомственного санатория «Одесса».

Читайте также"В семье не без уродов": в МВД прокомментировали бегство в РФ харьковского экс-патрульного

Установлено, что подполковник систематически присваивает деньги, которые платятся за реабилитацию так называемыми «коммерческими» клиентами. В частности, злоумышленник привлекал их через знакомые ему туристические фирмы. Деньги от граждан оформлялись не через кассу санатория, а принимались непосредственно в приемном отделении.

«При этом клиенту выдавались финансовые документы на полную стоимость лечения. Затем чиновник по своему усмотрению «определял», сколько из этой суммы внести в кассу лечебного учреждения. Для официальной отчетности готовился дублирующий пакет документации», - сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника, когда он вышел с территории санатория и обнаружили у него 125 тыс. грн, которые были незаконно присвоены.

Во время санкционированных следственных действий в рабочем кабинете злоумышленника также изъята «черная бухгалтерия».

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что «даже не знает, как назвать» человека, ворующего средства в условиях военного положения в медицинском учреждении, в котором проходят реабилитацию его коллеги, среди которых участники АТО. «Следователи СБУ доведут это дело до суда, который, убежден, даст справедливую оценку этим позорным действиям», - цитирует Грицака пресс-служба ведомства.

Должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

По другим данным, злоумышленник, который является заместителем директора санатория, вымогал более 45 тыс. грн от предпринимателя, который хотел арендовать один из корпусов здравницы, расположенной в курортной зоне.

По данным представителя в правоохранительных органах, также открыто производство по ст.368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.