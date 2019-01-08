Эксперты назвали причины трагического кораблекрушения у берегов Турции

В нем погибли граждане Украины.

Среди наиболее вероятных причин аварии корабля "Волго-Балт-214" эксперты называют непогоду и неисправность устаревшего судна. Тем более, что для длительного путешествия в бурном море этот корабль предназначен не был.

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"Это судно река-море. То есть по идее, у него район плавания – это речная акватория и небольшое расстояние от берега. Этому судну 40 лет, оно 1978 года. Старые суда, ужасное техническое состояние, перегруженность или недогруженность. В результате – в сложных погодных условиях эти суда могут просто раскалываться пополам", - пояснил руководитель проекта "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко, передает ТСН.

Боцман Павел Мильниченко, который сейчас находится в турецкой больнице, о возрасте судна шутил, что это – его ровесник. Мама украинца признается, что услышав в новостях знакомое название, едва не потеряла рассудок. Полегчало ей только тогда, когда узнала, что сын – среди живых. Поговорить с ним смогла сегодня, подробностей происшествия сын не рассказал. "Я с ним поговорила, сказал мне, что чувствует себя хорошо. И чтобы я не переживала", -рассказала Таисия Мильниченко.

Кто же виноват в том, что загруженное углем старое судно не выдержало путешествия, должно выяснить следствие. От его выводов зависит, какую компенсацию получат и те, кто выжил, и семьи погибших. "Нужно изучать контракт. Конечно, если будет признана вина судовладельца в том, что случилось, то родственники моряка могут рассчитывать на дополнительные компенсационные выплаты по закону. Но опять же, это будет зависеть от того, что будет указано в акте расследования несчастного случая", - пояснил адвокат в области морского права Максим Кочерженко.

Сейчас семеро украинских моряков остаются в больнице, их состояние удовлетворительное, выписать пострадавших медики планируют уже в четверг. В украинском посольстве говорят, что наших соотечественников направят в Анкару за документами, а уже оттуда они вернутся домой.

Как сообщалось, береговая охрана Турции обнаружила тела трех погибших у берегов страны моряков. Пока известно, что один из них – гражданин Украины, проводят процедуру опознания еще двух погибших. Накануне грузовое судно, на котором были граждане Украины и Азербайджана, потерпело крушение неподалеку от северной турецкой провинции Самсун. Погибло четверо наших соотечественников, в больнице оказались семеро.