Крушение судна у берегов Турции: спасатели достали тело погибшего украинца

Поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются.

Силы береговой охраны Турции подняли из воды тело одного из четырех граждан Украины, которые погибли во время крушения грузового судна в Черном море.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter.

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"По состоянию на сейчас поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", - написал он.

Сибига поблагодарил турецкой стороне за заботу и спасение украинских моряков.

Напомним, грузовое судно под флагом Панамы вышло из российского азовского порта, отправило сигнал бедствия примерно в 148 км (92 км) от северо-восточной черноморской провинции Самсун. Отмечалось, что в результате трагедии погибли 4 украинца, еще 7 пострадавших удалось спасти.