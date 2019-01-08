ПЦУ приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и признания ее всем мировым православием

По словам почетного патриарха Филарета, "это дорога еще далека, но по этой дороге надо идти". Пока есть такие церкви, которые, находясь под влиянием Москвы, не хотят признать Украинскую церковь автокефальной.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет убежден, что Православная церковь Украины обретет статус патриархата после объединения со всей прежней УПЦ МП и после признания её автокефалии всем мировым православием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве.

Патриарх Филарет отметил, что в Украине продолжает существовать Московский патриархат и «нам надо объединиться с ним, но это не так просто».

«Поэтому надо иметь мудрость, надо иметь терпение, быть настойчивыми и знать дорогу, по которой мы должны идти. А какой является дорога наша? Первое - объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь. Второе - чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины», - добавил почетный патриарх.

По его словам, пока есть такие церкви, которые, находясь под влиянием Москвы, не хотят признать Украинскую церковь автокефальной. «Но я думаю, и не только думаю, но уверен в том, что все её признают. Как в 1992 году мало кто верил, что может быть Украинская церковь автокефальной, - а она такой стала», - добавил патриарх Филарет.

Также он отметил, что в те времена, в 1992 году, предстоятель РПЦ Алексий II говорил, что УПЦ КП поиграют в независимость и вернутся в Москву. «Я тогда сказал - никогда в Москву мы не вернемся, потому что мы Киев. Крещение было здесь, и мы дали христианство, а не они нам», - сказал почетный патриарх.

Он отметил, что в Объединительном соборе украинских православных церквей участвовали два архиерея из Московского патриархата, с ними в ПЦУ пришли 20 приходов, в то же время с УАПЦ пришли 500-600 приходов, а с УПЦ КП - 6000 приходов.

По словам патриарха Филарета, настоящее объединение украинских православных церквей будет тогда, когда «все приходы и епархии Московского патриархата объединятся с нами в одну Украинскую православную церковь».

«Сегодня мы признаны как митрополия, поэтому митрополит Епифаний является предстоятелем Киевской митрополии, а мы патриархат. Разве мы от патриархата отказываемся? Не отказываемся мы от патриархата, он пока не признается вселенским православием», - отметил он.

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«Но нам надо добиться того, чтобы украинскую церковь признавали как патриархат, а не как митрополию. То, что это будет - я в этом убежден, так же убежден, как был убежден в 1992 году, что будет автокефальная церковь. Так и сейчас убежден, что Киевский патриархат будет. Когда он будет? Когда мы объединимся в одну церковь и когда нас признают как митрополию другие церкви. Когда эти два условия закончатся - тогда будет время Украинской церкви как патриархата. Это дорога еще далёкая, но по этой дороге надо идти. Теперь мы встанем на путь к патриархату и достигнем его и Господь поможет», - подчеркнул патриарх Филарет.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.