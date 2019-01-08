ПЦУ приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и признания ее всем мировым православием
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет убежден, что Православная церковь Украины обретет статус патриархата после объединения со всей прежней УПЦ МП и после признания её автокефалии всем мировым православием.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве.
Патриарх Филарет отметил, что в Украине продолжает существовать Московский патриархат и «нам надо объединиться с ним, но это не так просто».
«Поэтому надо иметь мудрость, надо иметь терпение, быть настойчивыми и знать дорогу, по которой мы должны идти. А какой является дорога наша? Первое - объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь. Второе - чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины», - добавил почетный патриарх.
По его словам, пока есть такие церкви, которые, находясь под влиянием Москвы, не хотят признать Украинскую церковь автокефальной. «Но я думаю, и не только думаю, но уверен в том, что все её признают. Как в 1992 году мало кто верил, что может быть Украинская церковь автокефальной, - а она такой стала», - добавил патриарх Филарет.
Также он отметил, что в те времена, в 1992 году, предстоятель РПЦ Алексий II говорил, что УПЦ КП поиграют в независимость и вернутся в Москву. «Я тогда сказал - никогда в Москву мы не вернемся, потому что мы Киев. Крещение было здесь, и мы дали христианство, а не они нам», - сказал почетный патриарх.
Он отметил, что в Объединительном соборе украинских православных церквей участвовали два архиерея из Московского патриархата, с ними в ПЦУ пришли 20 приходов, в то же время с УАПЦ пришли 500-600 приходов, а с УПЦ КП - 6000 приходов.
По словам патриарха Филарета, настоящее объединение украинских православных церквей будет тогда, когда «все приходы и епархии Московского патриархата объединятся с нами в одну Украинскую православную церковь».
«Сегодня мы признаны как митрополия, поэтому митрополит Епифаний является предстоятелем Киевской митрополии, а мы патриархат. Разве мы от патриархата отказываемся? Не отказываемся мы от патриархата, он пока не признается вселенским православием», - отметил он.
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«Но нам надо добиться того, чтобы украинскую церковь признавали как патриархат, а не как митрополию. То, что это будет - я в этом убежден, так же убежден, как был убежден в 1992 году, что будет автокефальная церковь. Так и сейчас убежден, что Киевский патриархат будет. Когда он будет? Когда мы объединимся в одну церковь и когда нас признают как митрополию другие церкви. Когда эти два условия закончатся - тогда будет время Украинской церкви как патриархата. Это дорога еще далёкая, но по этой дороге надо идти. Теперь мы встанем на путь к патриархату и достигнем его и Господь поможет», - подчеркнул патриарх Филарет.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.