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В Одесской области задержали псевдоминера киевского метро

19:36, 07 января 2019
Общество
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Пьяный розыграш про бомбу в киевском метро дорого обойдется "шутнику" / фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, накануне разоблачен злоумышленник, который сделал ложное сообщение о минировании, позвонив с мобильного телефона своего товарища.

"Подозреваемый отмечал праздник в компании друзей. Он незаметно воспользовался телефоном друга, позвонил на "102" и сообщил, что через два дня взорвется одна из станций столичного метрополитена. Работники полиции, взрывотехнической службы и СБУ тщательно проверили сообщение на достоверность. Правоохранители устанавливали местонахождение правонарушителя", - сообщили в главке.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #минирование метро в Киеве