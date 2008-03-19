Семь туроператоров объявили себя лидерами туристического бизнеса

Ведущие туроператоры создали Ассоциацию лидеров туристического бизнеса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Ассоциации Тарас ДЕМУРА (представитель туроператора «Вояж-Киев»).

По его словам, Ассоциация будет посредником между властью и туристическим рынком. На сегодня в Ассоциацию входят семь ведущих туроператоров, однако в дальнейшем планируется большее количество ее участников. Компании, которые входят в Ассоциацию, занимают 70% выездного и 30% въездного рынка Украины.

В частности, презентация Ассоциации для других лидеров рынка пройдет на туристической выставке в Киеве 26 марта. «Главное для нас - это успешность фирмы, ее нормальная репутация. Мы хотим видеть в нашей Ассоциации успешные, сильные компании, именно поэтому у нас предусмотрены взносы и ежемесячные отчисления, которые на самом деле будут недешевыми», - отметил Т.ДЕМУРА. По его мнению, действующие туристические организации осуществляют декларативно-просветительскую функцию, но не более того.

Как отметил он, Ассоциация наметила для себя конкретные цели для реализации. В частности, по словам представителя компании «TEZ-Tour» Аркадия МАСЛОВА, Ассоциация намерена организовать свою туристическую выставку, которая будет иметь формат форума. «Существует потребность переформатировать выставочный процесс в сторону туристических компаний», - отметил он. Такие выставки-форумы планируется проводить дважды в год - весной и осенью.

Как добавила вице-президент Ассоциации, директор по туризму турфирмы «Пан Укрейн» Елена ШАПОВАЛОВА, первый форум состоится уже осенью этого года. По ее словам, к этому времени Ассоциация намерена разработать свои знаки качества, которые будут присуждаться компаниям, работающим на рынке.

Введение знаков качества является вторым проектом Ассоциации. «Ассоциация создана не только для того, чтобы отстаивать интересы участников рынка, но и для того, чтобы отстаивать интересы туристов. С этой целью создана рабочая группа, которая работает над проектом «Знак качества ассоциации». Мы хотим сделать такие параметры и создать такие квалификационные требования к агентствам и к туроператорам…, в том числе, чтобы турист был защищен от некачественных услуг», - отметила Е.ШАПОВАЛОВА.

По ее словам, особенно это актуально после появления инициатив относительно отмены лицензирования турагентской деятельности.

Как добавил Т.ДЕМУРА, знак качества нельзя будет купить, «его надо заработать», при этом Ассоциация планирует отвечать за этот знак качества, если у клиентов турфирм возникнут какие-либо проблемы.

Кроме того, Ассоциация планирует создать пресс-центр и интернет-портал, распространять дайджест для образования единого информационного поля на рынке.

Справка УНИАН. На сегодня Ассоциация лидеров турбизнеса Украины объединяет ведущих отечественных туроператоров - «Агентство «Пан-Укрейн», «Вояж-Киев», «Кандагар», «САМ», «TEZ-Tour», «Туртесс трэвэл», «Проланд». Ассоциация является неприбыльным добровольным негосударственным объединением предприятий и организаций, которые осуществляют деятельность в туристической сфере. Среди ее целей - эффективное сотрудничество с органами власти, международными организациями, формирование благоприятных условий для деятельности компаний на рынке, усовершенствование отечественной законодательной базы в туристической сфере и пр.