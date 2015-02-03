Люди приезжают к боевикам с выкупом за родственников и сами попадают в плен - штаб АТО

В Совете национальной безопасности и обороны родственникам пленных бойцов советуют обращаться в СБУ, а не соглашаться с условиями боевиков относительно выкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, тема пленных является очень чувствительной, и это используют те, кто со стороны оккупированных территорий хочет нажиться на этом. "Звонят по телефону родственникам и говорят, что в плену, что сидит ваш парень, приезжайте, забирайте, сумма такая-то. Люди, понятно, это человеческие качества, переживают, собирают деньги и вынуждены выезжать и пытаться выкупить, а на самом деле они сами попадают в плен. На самом деле, как правило, большинство таких звонков являются неправдивыми", - сказал Лысенко.

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Он посоветовал обращаться с такой информацией в Службу безопасности Украины. "Большая просьба к тем людям, которые действительно сейчас испытывают горе, не вестись на эти условия боевиков, не везти деньги и не попадать в плен", - сказал Лысенко.

По его словам, процесс обмена пленными продолжается, "мы не можем сказать, что он идет так, как бы нам хотелось быстро, но он продолжается, и нам удается небольшими партиями, частями наших ребят забирать оттуда".