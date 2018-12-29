С 2015 года уменьшилось количество украинцев, которые гордятся Оранжевой революцией и Евромайданом - опрос

Зато значительно выросла доля украинцев, которые гордятся достижениями наших спортсменов.

По мнению украинцев больше всего сегодня заслуживают быть предметом национальной гордости творчество великих украинских поэтов, писателей, композиторов и исполнителей и достижения украинских спортсменов.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Института социальной и политической психологии НАПНУ.

В частности, по сравнению с 2015 годом количество респондентов, согласных с утверждением, что указанные достижения являются предметом национальной гордости, выросла, причем относительно спортивных достижений – существенно (с 36,9% до 48,0%). Зато уменьшилась доля граждан, готовых гордиться Революцией Достоинства 2014-2015 годов (с 36,4% до 28,4%) и Оранжевой революцией 2004 года (с 13,2% до 10,9%).

Опрос проводился с 21 до 30 ноября 2018 года среди взрослого населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Методом интервьюирования опрошено 1204 респондента во всех регионах Украины за исключением АР Крым, Севастополя и захваченных сепаратистами отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки составляет 3,2%.