В январе на подконтрольной Украине территории Донецкой области погибли 112 мирных жителей

Об этом сообщил в соцсети начальник Главного управдения (ГУ) ВМД в Донецкой области Вячеслав Аброськин. "С начала года в Донецкой области (на подконтрольной Украине территории) боевики совершили 2 кровавых теракта: 13 января, Волноваха, 12 человек погибли, 19 ранены; 24 января, Мариуполь, 30 погибших, 117 раненных. Количество пострадавших в результате артобстрела микрорайона «Восточный» уточняется, указанные цифры не являются окончательными данными", отметил начальник ГУ МВД.

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Кроме этого, он отметил, что общественный порядок на территории региона ежедневно охраняют более 5 тыс. работников органов внутренних дел области и более 2 тыс. приданных сил МВД из других областей.

По его данным, 163 стратегических объекта (ТЭС, железнодорожные и автомобильные мосты, путепроводы, объекты систем жизнеобеспечения) взяты под круглосуточную охрану.

Также Вячеслав Аброськин отметил, что с целью недопущения мародерства 300 милиционеров круглосуточно охраняют территорию микрорайона "Восточный" в Мариуполе.