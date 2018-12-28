Показать Украину всему миру: Настя Каменских рассказала о латиноамериканском успехе

Певица безумно рада, что могу делиться своей музыкой не только в родной стране, но и по всему миру.

Настя Каменских признается: сегодня у нее практически не остается времени на себя. Иногда даже приходится отказываться от любимых ежедневных пробежек. Но певица не жалуется. Ведь по словам Насти, творчество — это ее жизнь.

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В интервью RBC-LITE Настя Каменских рассказала о желании рассказать миру об Украине.

"Я безумно рада, что могу делиться своей музыкой не только в родной стране, но и по всему миру. Я очень хочу рассказать о любимой Украине всему миру и показать, что у нас здесь — невероятно талантливые люди. А когда есть цель, я прилагаю максимум усилий для ее достижения. Например, за 4 месяца я выучила испанский. Сейчас достаточно свободно им владею. Немалое значение сыграл молниеносный успех "Peligroso" — она сразу же всем понравилась и меня пригласили на главные шоу испаноязычного мира, такие как Despierta America", - рассказала Каменских.

Такой успех заряжает дополнительной энергией и уверенностью, а работать хочется еще больше, отметила певица.