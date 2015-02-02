Свыше 70% претендентов на должности в патрульной полиции Киева имеют высшее образование

72% киевлян, подавших заявки на собеседование и дальнейшее трудоустройство в новую патрульную полицию Киева, формирование которой пройдет в рамках общей реформы Министерства внутренних дел, имеют высшее образование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Згуладзе.

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«Я много раз говорила, что 27 тыс. людей зарегистрировались в набор в новую патрульную полицию Киева. 72% из этих людей имеют высшее образование. Это не странно для Украины. Но что странно, так это то, что 30% и больше имеют хорошую и стабильную работу, и, несмотря на это, они готовы поучаствовать в чем-то неизвестном и рискованном, - сказала Згуладзе – При этом 18% из группы, которая подала заявки и прошла регистрацию, это студенты – магистры и студенты – аспиранты. Поэтому, думаю, что в Киеве будет самая образованная полиция в мире. 20% из подавших заявки - это сотрудники МВД, это меня очень радует».

При этом Згуладзе отметила, что реформа МВД – это не попытка наказать, это попытка дать второй шанс – и для системы, и для населения. Кроме того, Згуладзе напомниал, что конкурсный набор в патрульную полицию Киева будет продолжаться до 6 февраля.