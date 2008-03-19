Тимошенко прекратила дискуссии о пенсионном возрасте

Пенсионная реформа не будет предусматривать увеличения пенсионного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Правительство приняло решение прекратить дискуссии в принципе об увеличении возраста для выхода на пенсию, то есть сохранится тот возраст, который существует сейчас. И хотела бы, чтобы люди не переживали по поводу того, что с пенсионной реформой связаны эти вопросы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, решение о сохранении пенсионного возраста принято на основе анализа статистики о средней продолжительности жизни женщин и мужчин.

«Выход на пенсию для мужчин в 65 лет является нелогичным в той системе, в которой мы сейчас живем – системе здоровья, работы, экологии. Нам нужно еще очень долго работать, чтобы продолжительность жизни наших граждан позволила увеличивать возраст выхода на пенсию», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что рассмотренная сегодня на заседании правительства концепция пенсионной реформы будет направлена Президенту и в профильные комитеты ВР для дальнейшего обсуждения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует за месяц закончить работу над концепцией проведения пенсионной реформы.