Опубликовано видео с места ДТП, в котором погиб лидер группы «Скрябин»
13:06, 02 февраля 2015Общество
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В интернете опубликовали видео с места аварии, в которой погиб лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко.
Удар при ДТП был очень большой силы / The Smoking Gun
Столкновение произошло около 08.20 в Криворожском районе, возле села Лозоватка. Из-за столкновения авто Кузьмы и грузовик, перевозивший молоко, сильно пострадали. В ГАИ уже сообщили, что удар при ДТП был очень большой силы.
К сожалению, от полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте происшествия.
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Ехавшая с Кузьменко пассажирка доставлена в горбольницу № 2, а пассажирка молоковоза была доставлена в горбольницу № 9. Водитель молоковоза в медпомощи не нуждался. Сейчас на месте проишествия работает следственно-оперативная группа.
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