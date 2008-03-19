Нафтогазу придется провести дополнительные консультации с Газпромом

НАК “Нафтогаз Украины” необходимо провести дополнительные переговоры с “Газпромом” (Россия) и убедить компанию согласиться с предложениями украинской стороны.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

“Насколько я понял, то оно (соглашение – УНИАН) не является действующим. “Нафтогазу Украины” будут предоставлены конкретные директивы относительно повторного обсуждения многих позиций с “Газпромом”, - сказал А.ШЛАПАК, добавив, что “замечания Президента будут учтены в директивах “Нафтогазу”, которые будут ему предоставлены для проведения повторных переговоров”.

“В целом соглашение признано как шаг вперед, но есть пять-семь замечаний существенного характера, по которым придется провести дополнительные консультации с “Газпромом” и убедить его согласиться с украинской стороной”, - добавил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на сегодняшнем заседании утвердил соглашение о поставках российского газа в Украину, подписанное в результате переговоров НАК “Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», с поправками.

В документе предлагается зафиксировать, что объем газа, который украинским промышленным потребителям будет реализовывать дочерняя или аффилированная компания «Газпрома», будет составлять 7,5 млрд куб. м. То есть, из соглашения перед цифрой 7,5 млрд куб. м предлагается убрать слова «не менее».

Как сообщал УНИАН, 12 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

17 марта председатель правления НАК «Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА пояснил, что весь газ, который украинским промышленным потребителям будет реализовывать дочерняя или аффилированная компания «Газпрома», будет поставлять ей НАК «Нафтогаз Украины».