На Доме профсоюзов в Киеве возобновили работу главные часы страны (видео)
Главные часы страны возобновили свою работу.
Это произошло впервые с 2014 года, рассказывается в сюжете ТСН.
Электронное табло разместили на восстановленном Доме профсоюзов. Его возвращение стало заключительной точкой в восстановлении здания, которое полностью выгорело во время Революции Достоинства.
Часы работают пока в тестовом режиме. С 24-метровой высоты киевляне и гости города узнают точное время и погодные условия. Бесперебойно восстановленный указатель заработает через неделю.
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Новое табло больше предыдущего, к тому же еще и циклическое. Еще не известно, как зазвучит киевский "биг бен" - из предыдущего ежечасно звучал народный гимн столицы "Як тебе не любити, Києве мій".
Как сообщалось, при восстановлении Дома профсоюзов произошел скандал. В день Свободы и достоинства там открыли ресторан KFS, известный жареной курицей. Учитывая то, что в здании во время трагических событий Майдана в пожаре гибли люди, активисты восприняли это, как издевательство.