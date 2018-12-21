В оккупированном Симферополе упал беспилотник с листовками "Слава Украине" (фото)
В Симферополе сообщают о падении беспилотника на улице Февральской. По словам очевидцев, из него высыпались листовки цветов украинского флага.
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Как передает Крым.Реалии, на листовках были надписи на украинском языке. Беспилотник летел в центр города, но упал, запутавшись в ветвях деревьев.
По информации журналиста Антона Наумлюка, сотрудники российской полиции оцепили место происшествия, на месте работала кинологическая служба.
Крымские СМИ публикуют в социальных сетях фото и видео очевидцев.
Комментариев от представителей оккупационной администрации Крыма на данный момент нет.
По информации местного издания «Вести.Крым», на листовках было написано «Слава Украине!».