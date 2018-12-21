Астрологи озвучили прогноз для Украины на 2019 год

Владимир Путин в 2019 году может пойти на некоторые уступки по Украине, заявил астролог Влад Росс.

В следующем году, после президентских выборов в Украине, президент Российской Федерации Владимир Путин может пойти на некоторые уступки.

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Правда, они не будут касаться аннексированного Крыма и Донбасса. Такой прогноз в интервью "Фактам" сделал международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

По его словам, пока у власти в Кремле находится Путин, кардинальных изменений ждать не следует.

"В частности, он может отдать Украине моряков, захваченных в ходе Азовского конфликта, и политзаключенного Олега Сенцова. Но до выборов изменений ждать не стоит, мало того, Путин может признать независимость псевдореспублик Донбасса", — прогнозирует Влад Росс.

В свою очередь, харьковский астролог Елена Максимова заявила Gazeta.ua, что Украине предстоит пережить непростой, но очень продуктивный год. Он будет гораздо удачнее предыдущего.

"Наметим для себя положительные тенденции на 12 лет вперед, - говорит Максимова. - Состоятся большие изменения в руководстве государства. Вздохнем с облегчением и поверим в чудо. Но опускать руки не стоит. Историю будем вершить вместе. Надеяться на одних политиков бесполезно. Все будет держаться на активистах и патриотах".

По словам Максимовой, президентские выборы многих разочаруют.

"Утром 1 апреля проснемся с ощущением, что нас обманули. Кто-то пожалеет, что отдал голос негодяю, кто-то начнет ругать себя, что не пошел на избирательный участок. Голоса народа сильно разделятся. Выборов в один тур, как предыдущие, ждать не надо", - говорит Елена Максимова.

Вторая половина весны, лето и осень – время перезагрузки власти.

"Политики будут соревноваться и торговаться за должности, - говорит Максимова. - Восточному соседу это будет на руку. Осенью Россия еще активнее начнет вмешиваться в политическую жизнь страны, интересоваться формированием правительства и пытаться продвинуть своих сторонников в министерские кресла".

"Уверено начнем продвигаться на европейские рынки, привлекать внимание иностранных инвесторов, - прогнозирует астролог. - Это здорово освежит экономику. Гривна окрепнет. Внешняя торговля наладится. Улучшение экономической ситуации населения заметит не сразу. Хотя зарплаты и пенсии вырастут, наши кошельки толще не станут. Цены на продукты в очередной раз пойдут вверх. Не все смогут оплачивать коммунальные услуги. Некоторые упорно будут накапливать долги, потому что не готовы мириться с высокими тарифами. Решения властей будут возмущать и вызовут враждебные настроения в обществе. Но нового Майдана не будет".

Ранее астролог Влад Росс назвал четыре знака Зодиака, которые будут везунчиками декабря 2018 года. Среди них – Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.