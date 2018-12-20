Как приготовить главный новогодний салат: классический рецепт оливье (видео)

Новогодний стол украинцев не обходится без салата оливье.

Уже скоро хозяйки отправятся за покупками для новогоднего ужина. Однако ингредиенты праздничного блюда с каждым годом становятся дороже. Миска салата весом около 2 кг в среднем обойдется в 150 гривен.

Для классического оливье понадобятся:

2 большие картофелины – 11 грн;

укроп - 10 грн;

2 морковки – 8 грн;

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6 соленых огурцов – 10 грн;

250 грамм ветчины – 63 грн;

майонез – 9,60 грн;

горошек – 17 грн;

горчица – 10 грн;

4 яйца – 12 грн.

Как сообщал УНИАН, стоимость новогоднего меню превысит 1500 гривен.