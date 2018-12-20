Как приготовить главный новогодний салат: классический рецепт оливье (видео)
17:49, 20 декабря 2018Общество
131 0
Новогодний стол украинцев не обходится без салата оливье.
Как приготовить главный новогодний салат: классический рецепт оливье
Уже скоро хозяйки отправятся за покупками для новогоднего ужина. Однако ингредиенты праздничного блюда с каждым годом становятся дороже. Миска салата весом около 2 кг в среднем обойдется в 150 гривен.
Для классического оливье понадобятся:
2 большие картофелины – 11 грн;
укроп - 10 грн;
2 морковки – 8 грн;
Читайте такжеНовый год-2019: 7 рецептов салатов на праздничный стол
6 соленых огурцов – 10 грн;
250 грамм ветчины – 63 грн;
майонез – 9,60 грн;
горошек – 17 грн;
горчица – 10 грн;
4 яйца – 12 грн.
Как сообщал УНИАН, стоимость новогоднего меню превысит 1500 гривен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter