Раненого военнопленного моряка с катера "Бердянск" в московском СИЗО посетила адвокат

Трех моряков, получивших ранения во время захвата россиянами украинских суден в районе Керченской протоки, должны перевести в СИЗО "Лефортово".

Украинского военнопленного моряка с катера "Бердянск" Андрея Артеменко в СИЗО "Матросская тишина" посетила адвокат Мария Куракина.

Сообщение от Куракиной опубликовал в Facebook адвокат военнопленного моряка Василия Сороки Сергей Бадамшин.

"Чувствует себя лучше, левая рука еще беспокоит, осколочное ранение дает о себе знать - осколок попал в запястье и функции руки восстанавливаются постепенно, но положительная динамика налицо. Зрение нормализовалось, видит лучше (во время захвата украинских суден Артеменко получил осколочные ранения глаз - УНИАН). Спрашивает о состоянии остальных моряков, интересуется распорядком и режимом в «Лефортово», куда его вместе с остальными ранеными Василием Сорокой и Андреем Эйдером должны перевести, но когда это должно произойти, пока не говорят", - сказано в сообщении.

По словам Куракиной, Артеменко получил передачи как от родных и близких, так и от волонтеров. Кроме того, моряку пришли письма со словами поддержки из Латвии, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов и Украины.

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Адвокат добавила, что моряк в связи с его нахождением в плену обратился к командованию с просьбой об академическом отпуске в "Одесской морской академии", где он учится заочно.

"Из продолжающихся странностей по делу: к нему снова приходили какие-то неизвестные люди, пытались вывести на разговор о деле и задавали много вопросов о том, как он оценивает происходящее. Разъяснила ему, как нужно себя вести в такой ситуации. Самое главное – проявлять твердость и стойкость, наша команда едина, все друг друга поддерживают. Мы будем делать все от нас зависящее по делу для скорейшего возвращения военнопленных моряков домой", - отметила Куракина.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".