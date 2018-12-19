Конкурс проходил по трем номинациям: практики развития, основанные на собственных стратегиях, проектах и ресурсах; формирование безопасной жизненной среды; инклюзивность регионального и местного развития.

Харьков отметили министерской наградой за работу коммунального БТИ.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Проект реформирования предприятия «Харьковское городское бюро технической инвентаризации» был отмечен наградой по итогам конкурса «Лучшие практики местного самоуправления в 2018 году», который ежегодно проводит Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с Советом Европы в Украине.

Диплом директору Департамента регистрации Харьковского горсовета Олегу Дроботу вручил Вице-премьер-министр Украины - Министр регионального развития Геннадий Зубко.

Конкурс проходил по трем номинациям: практики развития, основанные на собственных стратегиях, проектах и ресурсах; формирование безопасной жизненной среды; инклюзивность регионального и местного развития. Всего было подано 149 заявок от представителей всех уровней местного самоуправления разных городов.

Как сообщает Харьковский горсовет, городское бюро технической инвентаризации - единственное в Украине БТИ, которое предоставляет онлайн-услуги, в частности, в режиме онлайн можно заказать технический паспорт жилья. Также на предприятии внедрены сервисы мобильных платежей, что позволяет в короткий срок оплатить заказанные услуги. Кроме того, с ноября в БТИ предоставляют бесплатные юридические консультации, касающиеся недвижимости.

Напомним, Конкурс «Лучшие практики местного самоуправления» проводится в Украине с 2014 года. За четыре года лучшими были признаны 108 практик