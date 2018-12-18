Российский священник призвал убить Яроша

Ранее Дмитрий Ярош заявил, что Москва всегда использовала религию в качестве оружия.

Экс-глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин считает, что после получения Киевом томоса в Украине начнется волна по захвату приходов бывшей УПЦ МП.

По мнению Чаплина, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош пытается простимулировать эти действия, передает DailyStorm.

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"Он фактически призывает незаконно применять силу к "каноническим" священникам. Охота на людей никак не может быть поставлена в законные рамки. Его слова — фактически оправдание терроризма. Поэтому этот депутат Рады, на мой взгляд, бесспорно должен быть признан террористом, человеком, оправдывающим террор. Он ничем не лучше Бен Ладана или запрещенной в России террористической организации ИГ. Если киевские власти не могут с ним справиться, нужно сделать все, чтобы эта террористическая группировка была уничтожена", - подчеркнул российский священник.

Ранее Дмитрий Ярош заявил, что Москва всегда использовала религию в качестве оружия. "Так называемая УПЦ МП - не церковь. Это ФСБшная резидентура, которая является "искандерами" в руках сатаниста Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников", - отметил он.

По его словам, "охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу - дело, угодное Богу и нашей Родине".