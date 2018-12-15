В Киеве подразделения МВД работают в усиленном режиме из-за проведения Объединительного собора - Шкиряк

В целом привлечено около 4 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

В Киеве подразделения Министерства внутренних дел работают в усиленном режиме из-за проведения Объединительного собора и Объединительной молитвы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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По его словам, по состоянию на 9.00 в поддержку Объединительного собора «прибывают тысячи украинских верующих». «Подразделения МВД работают в усиленном режиме и осуществляют все необходимые меры по охране общественной безопасности, для защиты прав и свобод мирных граждан. Привлеченных сил и средств вполне достаточно, чтобы справиться с любыми вызовами», - добавил Шкиряк.

Он добавил, что в целом привлечено около 4 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

Объединительный собор украинских православных церквей пройдет в закрытом для печати формате.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой накануне заявил, что главной задачей правоохранительных органов во время проведения Объединительного собора и Объединительной молитвы, которая будет проходить на Софийской площади, будет обеспечить публичную безопасность и не допустить провокаций.