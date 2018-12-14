Вселенский патриарх просил глав УПЦ КП и УАПЦ не выдвигаться на должность главы поместной церкви

Такие письма он послал им лично.

Вселенский патриарх Варфоломей в своих письмах к предстоятелям УПЦ КП Филарету и Украинской автокефальной православной церкви Макарию просил их не выдвигать свои кандидатуры на должность главы Поместной украинской церкви.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава УАПЦ Макарий.

"Мы подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса, я сразу объявил, что я свою кандидатуру не буду выставлять. Бог мне мысль такую хорошую прислал, потому что уже в октябре месяце пришло письмо за подписью Вселенского патриарха, ко мне пришло и, наверное, к патриарху Филарету, чтобы мы не ставили на голосование – ни один, ни второй", - рассказал он.

По словам Макария, он пока не определился, за кого будет голосовать на предстоящем Объединительном соборе. Кроме этого, предстоятель УАПЦ считал целесообразной другую процедуру получения Томоса.

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"Моя мысль была такая, и я президенту сказал, что нужно, может, было другой вариант применить: объединиться вокруг Томоса, временно или с экзархами, митрополита направить, чтобы проговорить, объединиться. Когда объединение успешно прошло вокруг Томоса, тогда можно было провести собор", - подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил дату проведения Объединительного собора в Украине. По словам главы государства, он состоится 15 декабря. На нем будет избран предстоятель Поместной украинской церкви, а также утвержден ее устав. Вселенский патриарх Варфоломей разослал приглашения на Объединительный собор украинским иерархам, в которых рассказал о процессе его проведения.