Украинская «рэп-воспитательница» Alyona Alyona собрала свой первый миллион просмотров на YouTube

Миллион просмотров получил ее клип на песню «Головы», обнародованный 12 ноября.

Заведующая детсада в селе Дерновка Киевской области Алена Савраненко, которая прославилась на YouTube как рэп-исполнительница Alyona Alyona, собрала первый миллион просмотров под одним из своих видео.

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Так, миллион просмотров получил ее клип на песню «Головы», обнародованный 12 ноября.

Отметим, что видео обогнало по количеству просмотров клип на трек «Рыбки», который всколыхнул сеть в середине октября и принес исполнительнице первый неожиданный успех. Данный клип на данный момент собрал 993 тысячи просмотров.

27-летняя девушка посвящает хип-хопу свободное от работы время, для съемки первого клипа ей пришлось арендовать телефон. В общении с журналистами Елена признавалась, что не могла оправиться от интернет-славы. Большинство юзеров новоиспеченную реппершу хвалит.