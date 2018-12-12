Консулы посетили всех 24 украинских военнопленных моряков в РФ
Консулы Украины в Российской Федерации уже посетили всех 24 украинских военнопленных, которые находятся в следственных изоляторах "Матросская тишина" и "Лефортово" в Москве.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Консулы посетили последних пятерых наших моряков", - сказал Погорельцев.
Он добавил, что украинские моряки "держатся мужественно, понимают, что происходит".
"Конечно, надеются на скорое возвращение домой", - добавил он.
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"Состояние здоровья тех, кого посетили, удовлетворительное, но есть один моряк, который болеет диабетом. Его обследуют врачи, и в случае необходимости вводят моряку инсулин, то есть он обеспечен на данном этапе медицинской помощью. Ему дают своевременно инъекции", - сообщил Погорельцев.
"Таким образом, наши дипломаты посетили уже всех военнопленных, которые были захвачены 25 ноября в Керченском проливе. 24 человека уже посетили по состоянию на сейчас", - сказал он.
Отдельно Погорельцев отметил, что угрозы жизни украинских военнопленных моряков нет.
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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовал так называемый «суд» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».
7 декабря украинские консулы посетили в СИЗО семь украинских моряков, 10 декабря - шесть, 11 декабря - еще шесть.